'سوبر هاتريك' سون يقود توتنهام لفوز كبير على ساوثهامتون

توتنهام تلقى هدفًا في الدقيقة 32 عن طريق داني إنجز مهاجم ساوثهامبتون، لكنه استطاع أن يتعادل في الدقيقة 45 بهدف سون هيونج مين، بعد تألق هوجو لوريس ومنع أصحاب الأرض من التسجيل مجددًا.

الشوط الثاني، أجرى مورينيو تبديلًا بخروج ندومبيلي ودخول لوسيلسو، وكان له ما أراد، بعدما أحكم اللاعب الأرجنتيني سيطرته في وسط الملعب، ومساهمته في معظم الفرص التي هدد بها توتنهام مرمى سوتون.



بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني، مرر هاري كين الكرة لـ سون وسط غفله في دفاع ساوثهامبتون، ليترجمها المهاجم الكوري في مرمى أصحاب الأرض بتسديدة قوية في الدقيقة 47.

في الدقيقة 64 يتكرر الأمر ذاته للمرة الثالثة، هاري كين يمرر لـ سون، والأخير لم يتهاون أمام مرمى القديسين، ويسجل الهدف الثالث له ولفريقه.

بعد أقل من 10 دقائق، يتمكن سون من ترجمة تمريرة هاري كين للمرة الرابعة، ويسجل السوبر هاتريك، في الدقيقة 73، بعد أهدر انفراد تام بالمرمى قبل الهدف.



10 دقائق أخرى، ولم يستطع توتنهام الانتظار حتى تسجيل الهدف الخامس، ليأتي الدور على هاري كين هذه المرة في التسجيل، ويستغل كرة إيريك لاميلا التي ترتد من القائم، ويسجل الخامس لـ سبيرز في مرمى ساوثهامبتون عند الدقيقة 82.

يغادر هاري كين بعد الهدف الخامس ويترك مكانه لـ ستيفن بيرجوين، وبعد أقل من 5 دقائق، يحصل ساوثهامبتون على ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الـVAR، يترجمها داني إنجز لهدف ثاني في مرمى هوجو لوريس عند الدقيقة 90.

بهذه النتيجة الكبيرة، يحقق توتنهام ثلاث نقاط أولى، بعد الهزيمة في المباراة الماضية أمام إيفرتون، بينما ساوثهامبتون يتلقى الخسارة الثانية، بعدما سقط في مباراته الأولى أمام كريستال بالاس، الأسبوع الماضي.

