الاتحاد الآسيوي يرفض طلب الهلال بتأجيل مواجهة شاهر خودرو

وكانت إدارة الهلال قد تقدمت بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل تأجيل المباراة بسبب وصول عدد المصابين بفيروس كورونا داخل صفوف الفريق إلى 15 حالة.

وأفادت صحيفة الرياضية السعودية، أن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض طلب إدارة الهلال بتأجيل مواجهة شاهر خودرو ما دفع إدارة النادي الأزرق إلى إرسال خطاب، تطلب فيه تأجيل مواعيد جميع مباريات الفريق في البطولة لمدة 24 ساعة لكل مباراة يلعبها الأزرق في اليوم التالي للمواعيد المحددة مسبقًا في جدول البطولة والأدوار الإقصائية، في حال تأهل الهلال".



وكانت إدارة الهلال السعودي تواصلت مع محمد الشلهوب لاعادته من الاعتزال والمشاركة في مباراة الفريق اليوم أمام منافسه الإيراني بسبب إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا.

يذكر، أن الهلال يواجه أمام شاهر خودرو مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.