2020-09-20 | 14:42
556 مشاهدة
رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم طلب إدارة نادي الهلال السعودي بتأجيل مواجهة الفريق المقرر لها مساء اليوم أمام شاهر خودرو الإيراني ضمن منافسات مرحلة المجموعات من بطولة دوري الأبطال.
وأفادت صحيفة الرياضية السعودية، أن "الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض طلب إدارة الهلال بتأجيل مواجهة شاهر خودرو ما دفع إدارة النادي الأزرق إلى إرسال خطاب، تطلب فيه تأجيل مواعيد جميع مباريات الفريق في البطولة لمدة 24 ساعة لكل مباراة يلعبها الأزرق في اليوم التالي للمواعيد المحددة مسبقًا في جدول البطولة والأدوار الإقصائية، في حال تأهل الهلال".
وكانت إدارة الهلال السعودي تواصلت مع محمد الشلهوب لاعادته من الاعتزال والمشاركة في مباراة الفريق اليوم أمام منافسه الإيراني بسبب إصابة عدد من اللاعبين بفيروس كورونا.
يذكر، أن الهلال يواجه أمام شاهر خودرو مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الآسيوي يرفض طلب الهلال بتأجيل مواجهة شاهر خودرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.