رئيس ديوان الوقف السني يفتتح مسجداً في ديالى بعد إعادة تأهيله

اعلن ديوان الوقف السني، الاحد، عن اعادة افتتاح جامع في محافظة ديالى بعد إعادة تأهيله.
وقال الديوان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "رئيس ديوان الوقف السني سعد كمبش افتتح جامع الانصار في قرية الانتصار بناحية بني سعد في محافظة ديالى بعد عمليات التأهيل وإعادة الترميم التي خضع لها الجامع منذ عام".
وأضاف البيان أن "رئيس الديوان مستمر بحملاته لإعادة بناء وتأهيل بيوت الله التي اغلق عدد منها في البلاد بسبب الظروف الأمنية التي مرت في أعوام (2005,2006,2007)".
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