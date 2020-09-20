إصابات جديدة بكورونا في المجلس الجماعي للقنيطرة من مخالطي الوزير الرباح

بعد أيام قليلة من إعلان إصابة عمدة مدينة القنيطرة، وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح بفيروس كورونا المستجد، سجلت إصابات جديدة بالفيروس، في صفوف أعضاء في مجلس القنيطرة.
وقالت مصادر، أنه ثبتت اليوم الأحد، إصابة عدد من مخالطي الوزير، ضمنهم عبد الحق عبروق ولطيفة حمو، نائبي رئيس جماعة القنيطرة.
يشار إلى أنه منذ بداية انتشار فيروس كورونا، سجلت إصابات به في صفوف مسؤولين جماعيين، خصوصا الذين كانوا يسهرون على تنظيف حملات التنظيف والتعقيم للمدن والمرافق.
وأعلن قبل أيام إصابة عمداء عدد من المدن ورؤساء جماعاتها، منهم عمدة مراكش وعدد من المسؤولين الجماعيين في ابمدينة، ورئيس المجلس الجماعي للرشيدية.
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