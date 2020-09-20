شكرا لقرائتكم الريال الإيراني يتراجع لأدنى مستوى له بعد إعادة واشنطن العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تراجع الريال الإيراني في تعاملات، اليوم الأحد، لأدنى مستوى له بعد إعادة واشنطن العقوبات.

وانخفضت العملة الإيرانية إلى 272.500 مقابل الدولار الأميركي في متاجر الصرافة في أنحاء طهران الأحد.

فعلت الولايات المتحدة "آلية الزناد" وأعادت جميع العقوبات على إيران، حيث أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، السبت، دخول جميع العقوبات الأممية على إيران حيز التنفيذ، مؤكدا الإعلان قريبا عن إجراءات إضافية لتعزيز تنفيذ العقوبات.

وفقد الريال أكثر من 30%، من قيمته أمام الدولار منذ يونيو/حزيران مع استمرار العقوبات الأميركية الشاملة على إيران، والتي استهدفت قدرتها على بيع النفط عالميا.

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وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن واشنطن تعيد فرض العقوبات لممارسة أقصى الضغوط المالية على النظام الإيراني، مشددا على أن الضغوط القصوى على طهران ستتواصل حتى تتوقف عن الفوضى وإراقة الدماء.

ولفت إلى أن إدارة ترمب أدركت دائما أن نظام إيران أكبر تهديد للسلام في العالم، مشيرا إلى أنه بإعادة فرض العقوبات سيكون العالم أكثر أمنا.

ويخطط البيت الأبيض لإصدار أمر تنفيذي يوم الاثنين يوضح كيف ستقوم الولايات المتحدة بإنفاذ إعادة تطبيق العقوبات، ومن المتوقع أن تحدد وزارة الخارجية ووزارة الخزانة كيف ستقوم وزارة الخارجية بمعاقبة الأفراد والشركات على الانتهاكات.

تتصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، خاصة منذ الضربة الأميركية في يناير والتي قتلت قاسم سليماني في بغداد، والمتهم بتنفيذ عمليات إرهابية ودعم الميليشيات التي تزعز استقرار المنطقة.