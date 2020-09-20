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60 ألف شخص يتلقون لقاح ضد كورونا في موسكو

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قال عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، إن أكثر من 60 ألف شخص يشارك في اختبار لقاح ضد فيروس " المستجد"، لافتا إلى أن هؤلاء الأشخاص تطوعوا وخضعوا لاختبارات طبية؛ حتى يصبح بالإمكان تسجيلهم في قائمة المرشحين المحتملين للاختبار".


ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، اليوم /الأحد/ - عن سوبيانين قوله - إنه

منذ أسبوعين وحتى الآن، تم في موسكو تطعيم 800 ألف شخص ضد الأنفلونزا، ومن المقرر تطعيم نحو 6 ملايين من سكان العاصمة.


وفي وقت سابق، قال عمدة موسكو، إنه لا توجد خطط لفرض قيود جديدة في العاصمة فيما يتعلق

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بفيروس كورونا.


يذكر أنه سبق وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من "كوفيد-19" تحت اسم "سبوتنيك V"، تم تطويره على يد خبراء مركز جامالي لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة وتم إنتاجه بالاشتراك مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.


وأعلن رئيس الصندوق، كيريل ديميترييف، أن الصندوق تلقى طلبات من أكثر من 20 دولة من دول العالم لشراء مليار جرعة من اللقاح الروسي الصنع ضد "كوفيد-19".

 

 

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