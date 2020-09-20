كورونا..6.7 مليون إصابة في أمريكا و4 ملايين متعافي بالهند

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:17 مساءً - أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية الأمريكية عن تسجيل 49575 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة إلى ستة ملايين و706374 حالة إصابة بفيروس كورونا .

وقالت إن عدد الوفيات ارتفع إلى 198099 بزيادة 983 حالة.

وتضمن الإحصاء الجديد إجمالي عدد حالات الإصابة والوفاة حتى الساعة الرابعة مساء يوم 19 سبتمبر/أيلول بتوقيت شرق الولايات المتحدة في مقابل إحصاء اليوم السابق.

ولا تمثل أرقام المراكز بالضرورة إجمالي الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.

تطور جيد في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية، الأحد، تجاوز حالات الشفاء اليومية من فيروس كورونا حالات الإصابة لليوم الثاني على التوالي، حيث تم تسجيل 94 ألفا و612 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبذلك تبلغ حالات الشفاء من الفيروس أربعة ملايين و303 آلاف و43 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 92 ألفا و605 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي حالات الإصابة خمسة ملايين و400 ألف و619 حالة.

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وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل 1133 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة بالفيروس 86 ألفا و752 حالة.

ارتفاع الإصابات الجديدة في أفريقيا

كشفت ​منظمة الصحة العالمية عن العدد الإجمالي للمصابين بفيروس ​كورونا المستجد​ في القارة الأفريقية.

وأشارت المنظمة في بيانها الصادر أن إجمالي عدد المصابين بـ”كورونا”​ في ​أفريقيا​ يتجاوز المليون و390 ألفا.

وأصاف البيان أن عدد الوفيات بالفيروس ازداد بـ 371 حالة جديدة خلال الفترة الزمنية نفسها، لتبلغ حصيلتها الإجمالية 33621.

وأبرز البيان أن جنوب أفريقيا تتصدر قائمة الدول الأفريقية الأكثر تأثرا بجائحة كورونا، مع 657627 حالة إصابة و15857 حالة وفاة.

وذكر البيان أنه من بين الدول الواقعة جنوبي الصحراء تأتي نيجيريا في المرتبة الأولى من حيث عدد الإصابات والوفيات (56956 و1094)، وتليها غانا (45857 و295).