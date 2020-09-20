العثور على “متشرد” جثة هامدة وسط غابة ضواحي مراكش!

عثر مواطنون، أمس السبت، على جثة شخص، يعيش وضعية “تشرد”، وسط غابة بوغربال بالقرب من قنطرة كنون ضواحي مراكش.
وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الهالك في عقده الثالث، يعاني التشرد منذ سنوات، ولا تبدو عليه أي آثار للعنف، أو غيره، في حين تجهل إلى حدود الساعة طبيعة الوفاة.
وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، فور علمها بالخبر، استنفرت عناصرها في مكان الحادث، حيث عاينت جثة الهالك، فيما فتح تحقيق لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة.
ونقلت جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجامعي محمد السادس في مراكش من أجل إخضاعها للتشريح الطبي، لتحديد السبب الحقيقي للوفاة، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
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