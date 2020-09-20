مدى الكرمل يطلق مشروع "سرديات ذاتية"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلق المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة (مدى الكرمل)، مشروعًا جديدًا، تحت عنوان "سرديات ذاتية"، وهو مشروع يهدف إلى تقييم التجربة السياسيّة والتاريخيّة للفلسطينيّين في إسرائيل من خلال الفاعلِين فيها.

وأصدر المركز، بيانا، قال إنه "سينشر مركز مدى الكرمل أوراقًا سياسيّة تحليليّة تكون فيها التجربة الشخصيّة والمعايَنة الذاتيّة أهمَّ منهجيّاتها، ذلك أنّ عمليّة الانعكاس على الذات والحفر والتنقيب في الذاكرة التي يقوم بها كُتّاب هذه السلسلة هامّة للغاية لتوثيق حيثيّات وتفاصيل أحداث تاريخيّة مرّ بها الكاتب وعاشها. وهو يسجّل الأحداث من ذاكرته، وينقدها ويحللها ويبحثها من الداخل كطرف مُشارك فيها، وليس بنظرة المشاهد الخارجيّ".

وأطلق مدى الكرمل، مؤخرا من ضمن المشروع، ورقة بعنوان "الحركة الطلّابيّة في الجامعات الإسرائيليّة، والصدام بين جيل يوم الأرض والمؤسَّسة الحاكمة" للأسير المحرر أمير مخّول، وهو كاتب وقياديّ فلسطينيّ، أَشغل في السابق موقع رئيس الاتّحاد القطريّ للطلّاب الجامعيّين العرب، ورئيس لجنة الطلّاب العرب في جامعة حيفا.

ويتناول مخّول في ورقته تجربة الحركات الطلّابيّة بين الماضي والراهن، من خلال سرد تجربته الشخصيّة في الحركة الطلّابيّة في الماضي، ومعاينته للواقع الراهن للحركة الطلّابيّة.

واهتمّ مخّول، بتحليل خلفيّة ونشأة الحركات الطلّابيّة، والمؤثّرات الخارجيّة والبيئة التي عملت فيها ونظرة المؤسَّسة الإسرائيليّة السياسيّة والأكاديميّة إليها، من جهة.

ومن جهة أخرى، قدّم مخّول في مقاله سردا ذاتيّا حول تجربته في تبوُّؤ موقع قياديّ بدايةً من رئاسته للجنة الطلّاب العرب في جامعة حيفا، ومن ثمّ رئاسة الاتّحاد القطريّ للطلّاب الجامعيّين العرب، محقّقًا بذلك الشكل والمضمون المطلوبين لسلسلة مدى الكرمل الجديدة "سرديّات ذاتيّة".

وكان المركز قد نشر من هذه السلسلة ورقة أخرى سابقًا، الأمين العامّ السابق لحزب التجمّع الديمقراطيّ، الأستاذ عوض عبد الفتّاح، والذي كتب ورقة مقارنة عن تجربة نضال جنوب أفريقيا ومقاربته فلسطينيًّا.

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ويعتزم المركز، قريبا، نشر أوراق عديدة أخرى، يقع فيها اختياره على شخصيّات فاعلة، والتي احتلّت، أو لا زالت تحتلّ، مواقعَ مؤثّرة في الساحتين السياسيّة والاجتماعيّة للمجتمع الفلسطينيّ في الداخل.

وعلّق المدير العامّ لمدى الكرمل، د. مهنّد مصطفى، على أهمّيّة هذا المشروع، قائلًا: "في إطار المسؤوليّة التي وضعها مركز مدى الكرمل لنفسه في المساهمة في النقاش السياسيّ في المجتمع الفلسطينيّ، عبر نشر دراسات أكاديميّة، وعقد ندوات ومؤتمرات وورشات علميّة، فإنّ مدى يطرح هذا المشروع الجديد الذي يهدف إلى نقاش وتقييم التجربة السياسيّة والتاريخيّة للفلسطينيّين في إسرائيل بواسطة الفاعِلين فيها. نحنُ لا نكتب عنهم، بل يكتبون عن تجربتهم وتجربتنا بتلاحم يساعدنا على فهم التجربة الفلسطينيّة بمنهجيّة جديدة وزاوية نظر أخرى. نسعى من خلال هذا المشروع أن تكون أوراق ‘سرديّات ذاتيّة‘ أوراقًا نقديّة للذات والمجموعة وليست أوراق دعائيّة، أوراقًا جادّة وشجاعة، وليست أوراق تعتمد على الكياسة السياسيّة، ونرمي من خلالها إلى فهم إستراتيجيّ للتجربة الفلسطينيّة في الداخل وِلأن تدمج بين البحث الأكاديميّ والسرديّات الذاتية".

ويتبنّى مدى الكرمل هذا المشروع البحثيّ الجديد الذي يدمج بين المقاربات النظريّة التحليليّة والتجربة الشخصيّة في خضم سيرورة التطوير والتجديد التي يمرّ بها لشهورٍ عديدة الآن.

ويهتمّ المركز بتقديم محتوى مُختلف من نوعه لجمهور قرّائه ومُتابعيه، ويعمل على تشجيع بناء خطابات نقديّة جديدة في دراسة العلاقات الفلسطينيّة الإسرائيليّة، والمساهمة في دفع العلم والبحث الأكاديميّ درجة.

وكان مدى الكرمل قد أطلق مَطلع العام الحالي مشروع "النيوليبراليّة الإسرائيليّة" وأصدر ضمنه أوراقًا بحثيّة حول الموضوع. فضلًا عن مشروعه "السياسة في زمن كورونا"، وهو مجموعة محاضرات متلفزة بثّها على صفحته "فيسبوك" خلال الإغلاق السابق، ويتجهّز المركز لإصدار عدد خاص حول الموضوع في مجلّة جدل قريبا. كما وافتتح مدى الكرمل مكتبته الإلكترونيّة مجّانًا للجمهور.