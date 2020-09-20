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كوريا الجنوبية تسجل 82 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

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أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم /الأحد/ تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في تراجع لعدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس إلى أقل من مائة حالة لأول مرة منذ أكثر من شهر.


وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في بيان نقلته وكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني، أن من بين الحالات الجديدة 72

إصابة محلية، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 22 ألفا و975 حالة.


وظل عدد الإصابات اليومية أكثر من 100 حالة منذ أكثر من شهر، بسبب الزيادة في الحالات المرتبطة بكنيسة "سارانج جيئيل" في شمال سول، ومظاهرات المحافظين المناهضة للحكومة في منتصف أغسطس الماضي.

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وسوف تقرر كوريا الجنوبية في وقت

لاحق اليوم ما إذا كانت ستمدد المستوى 2 للمناطق خارج منطقة سول الكبرى، فيما شكلت الحالات التي لا يُعرف طريقة انتقالها ارتفاعًا قياسيًّا بلغ 28.1% من جميع الحالات المسجلة في الأسبوعين الماضيين، وفقًا لأحدث البيانات المقدمة أمس السبت.


من ناحية أخرى، بلغ عدد الحالات الوافدة من الخارج 10 حالات، وارتفع عدد الضحايا بمقدار 5 حالات وفاة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 383 وفاة، وتم خروج 20 ألفا و158 شخصًا من الحجر الصحي بعد تعافيهم بالكامل، بزيادة 188 عن اليوم السابق.

 

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