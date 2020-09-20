الحوثيون يعترفون بمقتل 14 قياديًا من قيادتهم الميدانية في مأرب

اعترفت ميليشيا الحوثي الانقلابية بمقتل 14 قياديا من قياداتها الميدانية البارزة في جبهات القتال بنيران الجيش الوطني اليمني وقبائل مراد بمحافظة مأرب.



وقالت مصادر محلية - حسبما نقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم /الأحد/- أن الميليشيات شيعت جثامينهم كل في منطقته، حيث توزعوا على محافظات صنعاء وذمار وصعدة وحجة

وعمران.



وأضافت المصادر أن "قوات الجيش اليمني والقبائل، مدعومة بالتحالف، تمكنت من تحرير مناطق عدة في جبهات مديريات رحبة وجبل مراد جنوب بمحافظة مأرب".



وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد نفذ ضرباتٍ جوية ضد عدد من المواقع التابعة لميليشيات الحوثي

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في جبهاتٍ مختلفة، منها الجوف ومأرب، ما أسفر عن خسائر كبيرة للميليشيات.



وكشف وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، عن إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الايرانية، مشيرا إلى اعترافها بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها بالحرس الثوري.



وأكد الإرياني في مجموعة تغريدات أن إلقاء القبض على الخلية دليل دامغ على تورط إيران في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم المليشيات الحوثية لتنفيذ أجندتها في المنطقة.



