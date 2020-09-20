روسيا تسجل 6148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الروسي لمكافحة وباء كورونا، اليوم /الأحد/، عن تسجيل 6148 إصابة جديدة بالفيروس، وهي ثاني حصيلة يومية على التوالي تتجاوز مستوى 6 آلاف إصابة منذ نحو شهرين.



وذكر المركز، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم"، بحسب آخر الأرقام والبيانات الرسمية، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا ارتفعت، منذ بدء تفشي الوباء،

إلى مليون و103399 إصابة، وتوفى 79 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 19418 حتى الآن".



وأشار المركز إلى أن عدد الأشخاص، الذين تعافوا منذ بدء تفشي الوباء،

ارتفع بواقع 2895 خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصبح حصيلة المتعافين 909357 شخصا، وتم تسجيل 860 إصابة في العاصمة موسكو، أكبر المدن الروسية تضررا من تفشي الوباء، ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس فيها 276493 إصابة، و5057 حالة وفاة حتى الآن.

ويعود الارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا، التي تسجله السلطات الصحية خلال الأيام الأخيرة، إلى الزيادة في عدد الاختبارات للكشف عن الفيروس، بالتزامن مع العودة المدرسية وانتهاء العطل الصيفية وعودة الحياة إلى نشاطها الطبيعي.