كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن وكالة ناسا تكشف عن صورة مذهلة وجديدة لكوكب المشتري تم التقاطها بواسطة التلسكوب “هابل”

كشفت وكالة ناسا عن صورة مذهلة لكوكب المشتري تظهر فيها البقعة الحمراء العظيمة التي يبلغ ارتفاعها 9800 ميل مع عاصفة جديدة تمامًا.

التقط تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا صورة عن قرب للعاصفة الجديدة عندما كان يلتقط صورة للمشتري وقمره الجليدي يوروبا. العاصفة التي تم رصدها حديثًا عبارة عن موجة بيضاء ناصعة في أعلى يسار الكوكب.

وتأتي العواصف وتذهب على كوكب المشتري، لكن هذه العواصف لا تحظى باهتمام خاص بسبب حجمها وحقيقة أنها تحتوي على إعصارين داكنين، ويبدو أنها تدور عكس اتجاه عقارب الساعة ولم تتم ملاحظتها على كوكب المشتري من قبل.

يمكنك أيضًا رؤية منطقة Great Red Spot الشهيرة لكوكب المشتري في النسخة المصغرة من الصورة حيث البقعة الحمراء العظيمة هي عاصفة بحد ذاتها وهي واحدة من أكثر الميزات التي تحدثت عنها كوكب المشتري وتمتد على مسافة 9800 ميل من النهاية إلى النهاية.

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بالمقارنة، يبلغ قطر الأرض حوالي 8000 ميل.

يراقب العلماء البقعة الحمراء العظيمة لأنها تتقلص ولا يعرفون السبب حيث تعتقد ناسا أن العاصفة الجديدة وأعاصيرها تنتقل عبر السطح بسرعة 350 ميلاً في الساعة.

أوضحت ناسا: “التقطت هذه الصورة الأخيرة للمشتري بواسطة تلسكوب هابل الفضائي التابع لناسا في 25 أغسطس 2020، عندما كان الكوكب على بعد 406 ملايين ميل من الأرض. “تظهر تفاصيل فريدة ومثيرة من لقطة هابل في منتصف خطوط العرض الشمالية كعاصفة بيضاء ساطعة ممتدة تنتقل حول الكوكب بسرعة 350 ميلاً في الساعة (560 كيلومترًا في الساعة).

اندلع هذا العمود الفردي في 18 أغسطس 2020 – واكتشف المراقبون الأرضيون اثنين آخرين ظهروا لاحقًا على نفس خط العرض، وفي أخبار فضائية أخرى، قد ترسل ناسا قريبًا مسبارًا إلى كوكب الزهرة لدراسة الغلاف الجوي – بحثًا عن حياة فضائية.