مصر تسجل 128 إصابة جديدة بكورونا و17 وفاة

كتبت أسماء لمنور في الأحد 20 سبتمبر 2020 09:13 صباحاً - منذ 56 دقيقة

أعلنت مصر عن تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، و17 حالة وفاة، مقارنة باليوم السابق الذي تم تسجيل 131 إصابة و18 وفاة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، في بيان “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى السبت، هو 101900 حالة من ضمنهم 88666 حالة تم شفاؤها، و5750 حالة وفاة”.

وكانت مصر فرضت في منتصف مارس إجراءات عزل عام لمكافحة تفشي الفيروس، شملت حظر التجول ليلا، وحظر التجمعات العامة الكبيرة، وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

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لكنها رفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو.

وفي أحدث تخفيف للإجراءات، ذكرت الحكومة مؤخرا أنها ستسمح بإقامة حفلات الزواج والمناسبات الثقافية في أماكن مكشوفة اعتبارا من 21 سبتمبر، وذلك بعد حظرها لشهور في مسعى لاحتواء انتشار الفيروس

ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة لمكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.