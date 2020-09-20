شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يوضح استغلال الإخوان للمقاول الهارب فى التحريض ضد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب يحيى الكدوانى، إن المقاول الهارب محمد على هو مجرد اداة فى يد الجماعات الإرهابية تحركها وقتما تشاء من أجل مواصلة التحريض على الدولة المصرية، وإشعال الفوضى وبث الشائعات والأكاذيب فى المجتمع، وذلك من خلال وقائع يختلقها من نسج الخيال ويعتمد على الشائعات، حيث يتم وضع عدة سيناريوهات له جميعها تعتمد على الكذب والفبركة وما هو إلا مجرد أداة يتم تحريكها فى الوقت الذى تحدده هذه الجماعة الإرهابية.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذا الشخص لم ولن يكون له تأثير يذكر، وهذا يعود إلى وعى المصريين الذين يعرفون جيدا من يخاطبهم وأهدافه ومن يموله ومن يحركه، كل هذه الأسئلة جعلتهم يدركون حقيقة هذا المقاول الهارب "الفاشل"، ومن قبل حيث يعلم المصريين من هى الجماعة الإرهابية التى كانت تريد للوطن شأن اخر، فهم دعاة فوضى و تحريض وتخريب، ولا يريدون سوى تحقيق مصالحهم الشخصية ولو على حساب الوطن والمواطنين.

وأشار عضو البرلمان، إلى ان الجماعة الإرهابية أيقنت أنها لن ولن تعود للساحة مرة أخرى بدأت تنوع فى استخدام أساليبها القذرة، وها هى تستخدم هذا المقاول الهارب كأداة جديدة لمواصلة الدعوى على التحريض، حيث يتم فتح قنوات ومنصات الجماعة الإرهابية لهذا الشخص كما يدبرون له ويخططون لنشر الشائعات والأكاذيب وتشويه صورة الدولة المصرية، مؤكدا أن كل ما يقوله محمد على ما هي إلا أكاذيب وادعاءات وتدليس وأن الدولة المصرية وشعبها لن يصدقوا مثل هذه الافتراءات والأكاذيب.