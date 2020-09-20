قائد الحرس الثوري : ايران ستنتصر في اي حرب شاملة تخوضها ضد اميركا

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – طهران

اكد قائد حرس الثورة الاسلامية في ايران اللواء حسين سلامي ان ايران ستنتصر في اي حرب شاملة تخوضها ضد اميركا، وان باستطاعة الجمهورية الاسلامية تدمير جميع المصالح الاميركية في المنطقة.

وقال سلامي خلال حوار متلفز ،أن اميركا ليست في ظروف تؤهلها لشن حرب جديدة وخاصة ضد ايران ،وأن أي قوة بما فيها اميركا ليس باستطاعتها خلق ظروف الحرب ضد ايران.

واضاف سلامي ان ايران لم تبدأ اي حرب ولا تريد الحرب ولكنها ليست قلقة من اي حرب محتملة ،وشدد آیضا على ان الانتقام لدم الشهيد قاسم سليماني سيكون عادلا ولن يتحقق إلا بإركاع أميركا.