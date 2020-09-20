شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غنيم ساخراً من عبد الله الشريف: مبيض محارة فاشل و"بيقول للبنات أنا مش شيخ" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الناشط السياسي وائل غنيم حقائق متعددة عن بوق الإخوان عبد الله الشريف، والذي يعمل ضمن مذيعي التمويل القطري لمحاربة مصر، مفضلاً دولارات الجزيرة على وطنيته وشرفه.
وقال وائل غنيم، إن "عبد الله الشريف، مش أكتر من سواق تاكسي فاشل، مع احترامي لسواقين التاكسي الفاشلين والناجحين، وكان مبيض محارة، مع احترامنا لمبيضين المحارة، وهي دي قصته باختصار"
وأضاف وائل غنيم:" انت راجل كلك نظر يا عبد الله، وانت بتعاكس ستات، وبتبعت للبنات تقولهم أنا مش شيخ، وبعدين "أون لاين" تقول أنا لا أصافح النساء، ويا أختاه، ودي قصة الناس دي باختصار"
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