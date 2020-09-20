شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يوضح إنجازات مصر فى ملف الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ المشروعات التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال بدوى النويشي، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد الدولة المصرية لمكانتها الحقيقية والكبيرة بين دول العالم، كما حقق العديد من الإنجازات على أرض الواقع داخل مصر، وأهمها النجاح فى ملف الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ مشروعات قومية وتنموية، وتطوير البنية التحتية، وهو ساهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى وجذب الاستثمار.

وأضاف النويشي، لـ"الخليج 365"، أن أى إنجازات تتحقق فى مصر تكون بمثابة صدمة وانهيار لجماعة الإخوان الإرهابية، ويكون رد فعل الجماعة الإرهابية وأذنابها هو الفبركة والكذب ونشر وبث الشائعات وتحريف المعلومات لتشويه ما يتحقق من إنجازات، والتحريض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها ورموزها، ولكن لن تنجح فى تنفيذ مخططاتها ومؤامراتها، لأن الشعب المصرى لفظ جماعة الإخوان الإرهابية وأسقطها من الحكم، وقام بثورة كبيرة ضدها وعزلها، والشعب يقف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة للقضاء على الإرهاب واستكمال بناء مصر الحديثة.

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وأضاف النائب بدوى النويشي، أن جماعة الإخوان الإرهابية تحرك مواقعها وقنواتها الإعلامية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا لإطلاق دعوات التخريب والتحريض على الفوضي، ولكن الشعب المصرى يقظ ومتنبه لهذه الدعوات التخريبية ولا يستجيب لها، مؤكدا أن الإخوان تعيش الوهم وليس لها تأثير ولا وجود فى مصر.