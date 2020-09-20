وقال مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد إلياس عاد في مؤتمر صحافي "ملف المفقودين لم يقفل ولن يقفل"، مؤكداً الاستمرار في أعمال البحث عن التسعة مفقودين وهم ثلاثة لبنانيين وخمسة سوريين ومصري. وأعلن الجيش في المؤتمر أنه "تم مسح 85744 وحدة متضرّرة" بينها 60818 وحدة سكنية و962 مطعماً و19115 مؤسسة وشركة تجارية و12 مستشفى و82 مؤسسة تعليمية و1137 وحدة أثرية، في إشارة إلى مبان أثرية عدة تنتشر في المنطقة القريبة من المرفأ.
ومن بين الأمثلة على حجم الأضرار التي أعلنها الجيش حوالى 550 ألف متر مربع من الزجاج وأكثر من 108 آلاف باب داخلي. وقال الجيش إن عملية مسح الأضرار "تُعتبر كافية ولا حاجة بالتالي إلى إجراء عمليات مسح إضافية من قبل الجهات المانحة"، مشيراً إلى أنه على أي جهة مانحة راغبة بالمساعدة أن تطلع على تلك النتائج.
كانت هذه تفاصيل خبر مواصلة البحث عن 9 مفقودين جراء انفجار بيروت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.