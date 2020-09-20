مواصلة البحث عن 9 مفقودين جراء انفجار بيروت

أكد الجيش اللبناني استمرار عمليات البحث عن 9 أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين بعد انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي، وأعلن الانتهاء من أعمال مسح المباني المتضررة التي شملت أكثر من 85 ألف وحدة.

وقال مدير قسم العلاقات العامة في الجيش اللبناني العميد إلياس عاد في مؤتمر صحافي "ملف المفقودين لم يقفل ولن يقفل"، مؤكداً الاستمرار في أعمال البحث عن التسعة مفقودين وهم ثلاثة لبنانيين وخمسة سوريين ومصري. وأعلن الجيش في المؤتمر أنه "تم مسح 85744 وحدة متضرّرة" بينها 60818 وحدة سكنية و962 مطعماً و19115 مؤسسة وشركة تجارية و12 مستشفى و82 مؤسسة تعليمية و1137 وحدة أثرية، في إشارة إلى مبان أثرية عدة تنتشر في المنطقة القريبة من المرفأ.

ومن بين الأمثلة على حجم الأضرار التي أعلنها الجيش حوالى 550 ألف متر مربع من الزجاج وأكثر من 108 آلاف باب داخلي. وقال الجيش إن عملية مسح الأضرار "تُعتبر كافية ولا حاجة بالتالي إلى إجراء عمليات مسح إضافية من قبل الجهات المانحة"، مشيراً إلى أنه على أي جهة مانحة راغبة بالمساعدة أن تطلع على تلك النتائج.