وجّه كريستال بالاس ضربة موجعة لمانشستر يونايتد بعدما تغلب عليه 3-1 في عقر داره، مساء اليوم السبت، في المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وسجل ثلاثية كريستال بالاس، أندروس تاونسيند (7)، وويلفريد زاها (74- 85)، بينما أحرز هدف مانشستر يونايتد الوحيد، دوني فان دي بيك (80).
وشهدت المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أيضاً فوز إيفرتون على ويست برومويتش ألبيون 5-2 وليدز يونايتد على فولهام 4-3.
ورفع بدلك كريستال بالاس رصيده إلى 6 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثاني مؤقتا، بينما فشل اليونايتد في افتتاح رصيده هذا الموسم، ليتواجد في المركز الـ15.
كانت هذه تفاصيل خبر مانشستر يونايتد يستهل موسمه بالدوري الإنجليزي بخسارة قاسية أمام كريستال بالاس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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