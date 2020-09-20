شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت الخرباوي يؤكد تواصل المقاول الهارب محمد على مع زعيم تنظيم الإخوان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوى، إن جماعة الاخوان الإرهابية تعتمد على النزييف ونشر الشائعات ، مشيراً إلى أن الجماعة تعاقدت مع منظمات محترفة للعمل على إثارة عواطف المصريين ، من خلال بث الفيديوهات الكاذبة على مواقع التواصل والقنوات التابعة للتنظيم .
وأضاف الخرباوي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، أن المقاول الهارب محمد على ، يتواصل مع القيادي إبراهيم منير قيادي التنظيم الدولي لجماعة الإخوان فى الخارج والقائم بأعمالها مرشدها حالياً ، موضحا أن الشيء الوحيد الذى نجحت فيها الجماعة هو الفشل، كما أن الجماعة تعمل بشكل احترافي لإثارة الرأي العام ضد الدولة، قائلا: "حدثت طفرة في الإعلام المصرى الذى نجح فى كشف تزييف كذب جماعة الإخوان".
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