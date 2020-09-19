شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يوجه بمنع الفريق جميل الشمري من السفر والان مع التفاصيل

السبت 19 سبتمبر 2020 وجّه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بمنع الفريق جميل الشمري من السفر لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية.

Advertisements وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية". وأضاف المتحدث أن القرار جاء على خلفية منح الفريق جميل الشمري إجازة وهمية للعلاج خارج العراق.

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