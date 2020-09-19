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رئيس الوزراء العراقي يوجه بمنع الفريق جميل الشمري من السفر

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 19 سبتمبر 2020

وجّه رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، بمنع الفريق جميل الشمري من السفر لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية.

 

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وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال في تغريدة له تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وجه بإصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية".

 

وأضاف المتحدث أن القرار جاء على خلفية منح الفريق جميل الشمري إجازة وهمية للعلاج خارج العراق.

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