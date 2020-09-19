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فرنسا تسجّل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة

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سجلت فرنسا أمس الخميس، 10593 إصابة جديدة بفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى إحصاء في يوم واحد منذ تفشي الوباء.

 

جاءت هذه الزيادة بعد أن قررت الحكومة مجانية فحوص كوفيد-19، مما أدى إلى زيادة عدد التحاليل وإرتفاع عدد الإصابات.

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وإرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 415481، في حين إرتفع إجمالي الوفيات إلى 31095.

 

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