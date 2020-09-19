شكرا لقرائتكم خبر عن موجز السياسة.. أهالى وجيران أحمد عطوان يكشفون حقيقته: "الأموال غيرته بالكامل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع ”الخليج 365” عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية على مدار اليوم الأحد، عن الأحداث السياسية وشئون البرلمان، وجاء أهمها كالتالى:

4 معوقات تواجه تطوير الأسواق العشوائية وإدخالها بالقطاع الرسمى.. اعرفها رصد تقرير لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الذى أعدته اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجينى، لوضع حلول لمشكلة انتشار الأسواق العشوائية غير الرسمية، عدد من المعوقات فى ملف تطوير الأسواق العشوائية. ووفقا للتقرير، فإن المعوقات فى تطوير الأسواق العشوائية.

تقدم الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بخالص العزاء للنائب البرلماني محمود خميس، في وفاة شقيقه رجل الأعمال محمد فريد خميس، الذي وافته المنية اليوم السبت.

كشفت مصادر مطلعة معلومات عن تفاصيل الشراكة المالية بين الإخوان والمقاول الهارب محمد على، حيث أشارت إلى أن شركة "أملاك"، التى أعلن محمد على عن تأسيسها خلال الأسابيع الماضية فى أسبانيا، هى فى الأساس عبارة عن شراكة بين محمد على وعبد الرحمن أبو دية رجل الأعمال الفلسطينى، الذى يعمل فى مجال الإعلام الإخواني. Advertisements

سلط فيديوجراف الضوء على تورط النظام القطرى فى تمويل المليشيات الإرهابية عبر جمعية قطر الخيرية حيث نقل تقارير صحفية تتضمن تفاصيل عن المعلومات كشف عنها عميل المخابرات الالمانية جيسون جى وتعود التفاصيل الى تقارير صحيفة دى بريس النمساوية التى نشرت فصلا جديدا من فضائح تميم، حيث أوضحت ان العميل الالمانى جيسون جى كشف عن تمويل تميم لمليشيات الحوثى.

قال الإعلامى نشأت الديهى عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المقاول الهارب محمد على شخصية مهزوزة معقدة يتسم بالضحالة والضآلة والسطحية والدونية، مضيفا: "سلاحه هو لسانه القذر الذي ينم عن سوء في الخلق وسوء في التربية، وأنه نموذج جديد لمراحل ما بعد الفوضي، تلقفه تنظيم إرهابي مهزوم فاشل هارب منبطح، وبدأ في تلقينه بعض العبارات والمفردات التي لا يعرف مضمونها ولا محتواها".

رئيس مجلس النواب ينعي رجل الأعمال محمد فريد خميسمصادر تكشف غسل محمد على أموال الإخوان عن طريق شركة "أملاك" فى أسبانياعميل ألمانى يفضح تمويل نظام تميم للإرهاب.. فيديو جرافنشأت الديهى يصف محمد علي بـ"لا رجل ولا أنثى ومهزوز وسطحي يسعى للفوضى"

أهالى وجيران أحمد عطوان يكشفون حقيقته : "الأموال غيرته بالكامل"

فشل وخان وطنه وباعه بالمال.. هذه كلمات أهل وجيران الإخوانى أحمد عطوان، الهارب إلى تركيا، والمذيع بقناة الشرق الإخوان، وذلك بعدما تبدلت أحواله فى الأيام الأخيرة من وجوده فى مصرما أسال لعابه لدولارات القنوات الإخوانية العميلة.