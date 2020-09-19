جهة البيضاء تحتل الصدارة.. تفاصيل التوزيع الجغرافي لكورونا في ساعة الأخيرة – صور

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ2552 الجديدة، حيث سجلت 73 بالمائة منها في 4 جهات.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1059 حالة، من بينها 851 حالة بالدار البيضاء الكبرى، وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 312 حالة جديدة، منها 107 حالة بسلا.

وبجهة مراكش آسفي، تم تسجيل 240 حالة جديدة، من بينها 186 حالة بمراكش، بينما سجلت جهة سوس ماسة 270 حالة، من بينها 182 حالة بإنزكان آيت ملول.

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وبجهة درعة تافلات سجلت 160 حالة جديدة، منها 49 بتنغير و40 حالة بالراشيدية، فيما سجلت جهة بني ملال خنيفرة 96 حالة جديدة، منها 28 حالة ببني ملال و 24 حالة بخريبكة.

وبجهة الشمال سجلت 162 حالة، منها 49 بكل من طنجة- اصيلة ونفس العدد بتطوان.

وبجهة الشرق سجلت 62 حالة، وبجهة فاس مكناس، سجلت 101 حالة، ثم 22 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و50 حالة جديدة بجهة كلميم واد نون، وأخيرا 18حالة بجهة العيون الساقية الحمراء.