مآساة.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في انفجار قنينة غاز بالحي المحمدي – صور

لقي شخص مصرعه، مساء اليوم السبت، إثر انفجار عنيف لقنينة غاز داخل شقة سكنية بمشروع الحسن الثاني بالحي المحمدي بالدار البيضاء.

وحسب المعلومات التي حصل عليها “اليوم24” من عين المكان، فقد تسبب إنفجار قنينة غاز في مصرع شخص بعين المكان فيما نقل ثلاثة اشخاص من أسرة الهالك في وضعية صحية حرجة جدا إلى مستشفى محمد الخامس.

وأدت قوة الإنفجار إلى سقوط الضحية من الطابق الثالث للعمارة مباشرة إلى الشارع العام ما تسبب في مصرعه بعين المكان.

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الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية وعناصر الوقاية المدينة فيما تم نقل جثة الهالك مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس.