التربية: لا تأجيل للعام الدراسي المقبل

اكدت وزارة التربية، السبت، عدم وجود اي قرار لتأجيل العام الدراسي المقبل.
ونقلت صحيفة "الصباح" عن الناطق باسم وزارة التربية قوله، ان "هناك آليات ستعلنها الوزارة بشأن العام الدراسي المقبل من الممكن ان تكون سهلة جداً".
واشار الى "عدم وجود اي تاجيل للعام الدراسي المقبل".
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