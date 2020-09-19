في يومٍ واحد / المغرب يسجّل 28 وفاة و2488 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة أمس الخميس، تسجيل 2488 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة المصابين بالفيروس إلى 94504. ووصل العدد الإجمالي للوفيات في المغرب إلى 1714 بعد أن تم تسجيل 28 وفاة جديدة.

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