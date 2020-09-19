الإرياني: القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أنه تم إلقاء القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الإيرانية، وأضاف الإرياني أن الخلية اعترفت بتلقي تدريبات في إيران وارتباطها بالحرس الثوري، وعد وزير الإعلام اليمني أن ذلك دليل دامغ على التورط الإيراني في إدارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم المليشيا الحوثية بالأسلحة "الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة" لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة.

كما قال الإرياني، إن هذه الاعترافات تؤكد استغلال ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الايرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الإرهابية في اليمن، واستهداف الأعيان المدنية في المملكة، وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر. وتابع الوزير الإرياني "استمرار النظام الإيراني في تزويد ميليشيا الحوثي بالأسلحة انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتأكيد على ضرورة تمديد حظر الأسلحة الإيرانية، وتكثيف الضغوط الدولية على نظام طهران لوقف أنشطته الإرهابية المزعزعة لأمن واستقرار المنطقة والأمن والسلم الدوليين.