الموقف الوبائي في كردستان: اكثر من 600 اصابة و23 وفاة بكورونا

وقالت الوزارة في بيان تابعته الخليج 365، ان "الموقف الوبائي لفايروس كورونا هو كالتالي:

1- الفحوصات:

* اجراء 4146 فحصا جديداً.

* 892 في اربيل، 674 في السليمانية، 177 في كرميان، و2403 في دهوك.



2- الاصابات:

* 612 اصابة جديدة.

* 72 في اربيل، 94 في السليمانية، 28 في كرميان، و418 في دهوك.

3- الشفاء:

* 534 حالة جديدة.

* 220 في اربيل، 15 في السليمانية، 29 كرميان، 250 في دهوك، و20 في حلبجة.

Advertisements

5- الوفيات:

*23 حالة وفاة.

* 6 في اربيل،8 في السليمانية، 2 في رابرين، 5 في دهوك، و2 في حلبجة.

6- المجموع الكلي:

* العزل الصحي: مجموع المواطنين الذين دخلوا العزل الصحي 21871 مواطناً، المغادرون للعزل الصحي 21830 مواطناً.



* الفحوصات: مجموع الفحوصات 414057 فحصا، 153805 في اربيل، 104938 في السليمانية، 151550 في دهوك، 3764 في حلبجة.

* الاصابات: مجموع الاصابات 40558 اصابة، 15380 في اربيل، 14560 في السليمانية، 9257 في دهوك، 1361 في حلبجة.

* الشفاء: مجموع حالات الشفاء وصلت الى 25797 حالة، 11828 في اربيل، 9315 في السليمانية، 3381 في دهوك، 1273 في حلبجة.

* الراقدون في المستشفيات: مجموع الحالات 13266 حالة، 3029 في اربيل، 4464 في السليمانية، 5709 في دهوك، 64 في حلبجة.

* الوفيات: مجموع الوفيات بلغ 1495 حالة، 523 اربيل، 779 في السليمانية، 167 في دهوك، و26 في حلبجة.