العثور على جثة قتيل على طريق "قنا - سوهاج"

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا-عبدالرحمن القرشي :
عثرت الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، على جثة شاب، بها أثار شبهة جنائية بتعرضه للقتل، على طريق الكيلو 40" قنا - سوهاج".
تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا، من الدكتور بدوي سعيد مدير هيئة الإسعاف، بوجود جثة لشاب مجهول، عند الكيلو 40 "قنا - سوهاج" بالطريق الصحراوي.
وأفادت المباحث الجنائية، أن الجثة لشاب يُدعى "ح.ع.ع.غ، 36 عاما"، بها أثار شبهة جنائية وتقرر نقلها لمشرحة مستشفى قنا العام، لحين كشف غموض الواقعة.
جرى محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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