محافظ المنوفية يصدر حركة تنقلات لرؤساء الوحدات القروية بالباجور

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

أصدر اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، قرار رقم 1269 لسنة 2020 بشأن حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية لمركز ومدينة الباجور.

وشملت الحركة تكليف محمد أحمد الشاذلي رئيس الوحدة المحلية بفيشا الصغرى للعمل رئيسًا للوحدة المحلية ببهناي، وإيناس عفيفي إبراهيم سكرتير الوحدة المحلية بكفر الباجور، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بكفر الباجور، ومحمد انيس عبد الغفار سكرتير الوحدة المحلية بكفر الخضرة للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بكفر الخضرة، نبيل حسني الجبلي باحث شئون بيئة بمركز ومدينة الباجور للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بفيشا الصغرى، بيومى لبيب عبد الجواد سكرتير الوحدة المحلية بجروان، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية بجروان.

كما شملت الحركة عودة طه شوقي هنداوي من العمل رئيسًا للوحدة المحلية بكفر الخضرة للعمل بديوان مركز ومدينة الباجور.