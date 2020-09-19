تسجل 726 إصابة جديدة بكورونا في فلسطين

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 726 إصابة جديدة بفيروس كوروناوفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت الكيلة - وفقا لما أوردته وكالة

الأنباء الفلسطينية وفا أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة و296 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 70.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأكدت وجود 44 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 10 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.