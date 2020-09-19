تصنيف كل الولايات التونسية في القائمة الحمراء لانتشار فيروس كورونا المستجد فيها

صنفت كل الولايات التونسية في القائمة الحمراء لانتشار فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلن عنه المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، التابع لوزارة الصحة التونسية.

وأوضح المصدر ذاته، في بيان، أن هذا التصنيف الجديد يأتي بعد تسجيل هذه الولايات معدلا يفوق 10 إصابات لكل مائة ألف ساكن.

وأضاف أن ولاية توزر، التي كانت ولمدة طويلة خارج هذه القائمة، التحقت كآخر الولايات المدرجة ضمن القائمة، غداة تسجيلها مؤخرا 15 إصابة بالفيروس.

وسجلت تونس، يوم الأربعاء الماضي، حصيلة يومية بلغت477 إصابة، هي الأعلى منذ ظهور المرض مطلع مارس الماضي.

ودخلت تونس في المرحلة الثالثة من الوباء، والتي تتميز بتوسع انتشار الفيروس على التراب التونسي، علما بأن الحصيلة الأخيرة تشير إلى تسجيل 8570 حالة إصابة.

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وأكد وزير الصحة، فوزي المهدي، خلال ندوة صحفية، أن “تونس دخلت حاليا المرحلة الثالثة من انتشار كوفيد-19″، معلنا عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تحسين الطاقة الاستيعابية للهياكل الصحية وتسريع وتيرة إجراء التحاليل للكشف عن الفيروس.

وصرح بأنه تمت إقامة ثلاثة مختبرات تحاليل جديدة في ولايات قبلي (جنوب)، وسيدي بوزيد (وسط) وجندوبة (شمال)، مشيرا إلى أنه سيتم تجهيزها بشكل جيد.

وشدد الوزير على ضرورة احترام الاجراءات الحاجزية للتصدي لانتشار فيروس كورونا.

من جهتها، كشفت المنسقة الوطنية لبرنامج مقاومة فيروس كورونا، نصاف بن علية، أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأطر الطبية وشبه الطبية بلغ 450 مصابا، مبرزة أن العديد منهم أصيبوا بالفيروس خارج أسوار الهياكل الصحية.

يذكر أن تونس سجلت، منذ الثاني من مارس الماضي، 8570 إصابة بفيروس كورونا المستجد، منها 133 حالة وفاة.