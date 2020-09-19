طنجة.. تجميع حالات كورونا الحرجة في مستشفى دوق دو طوفار بعد استقرار الحالة الوبائية

بعد انخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا، في طنجة، قررت المديرية الجهوية للصحة في الشمال، إخلاء مستشفى محمد السادس المستقبل لحالات “كورونا” الحرجة، والاكتفاء بمستشفى دوق دي طوفار.
وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن مستشفى محمد السادس، لم تبق فيه سوى 9 حالات إصابة فقط.
وكانت مدينة طنجة قد شهدت خلال شهر شتنبر الماضي، تسطيحا في منحنى الإصابات، وكذا الوفيات بفيروس كورونا المستجد، مقارنة مع شهر غشت الماضي، بعدما تعززت مستشفيات عاصمة البوغاز بالأجهزة الطبية اللازمة، وكذا تشديد إجراءات الحجر الصحي المفروضة على البلاد.
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