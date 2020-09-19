نواحي تطوان.. جماعة عين الحصن تهتز على جريمة قتل بسبب فتاة

لا زالت عناصر الدرك الملكي بجماعة عين الحصن، اليوم السبت، بنواحي تطوان، تحقق في ظروف وملابسات جريمة قتل، راح ضحيتها شاب في مقتبل العمر بعدما دخل في شجار عنيف مع شاب آخر من المنطقة نفسها.
ووفق رواية شهود عيان، فإن الخلاف نشب مساء أمس الجمعة، بين الضحية البالغ من العمر 25 سنة، المنحدر من دوار “نوانوا” ومشتبه فيه كان يتحرش بابنة عم الضحية.
وأضاف الشهود ذاتهم، أن الأمر بدأ بملاسنات، وانتهى بجريمة قتل بواسطة سلاح أبيض.
ونقلت سيارة نقل الأموات جثة الراحل إلى مستودع الأموات بمستشفى سانية الرمل بتطوان، فيما تمكنت مصالح الدرك الملكي، من اعتقال المشتبه فيه، إذ فتحت تحقيقا معه، لمعرفة ظروف وملابسات الجريمة.
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