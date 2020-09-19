يركا: وفاة مسن متأثرا بكورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن مستشفى الجليل الغربي في نهريا، عن 3 وفيات نتيجة فيروس كورونا المستجد، بينهم مسن (75 عاما) من قرية يركا.

وبحسب بيان المستشفى، فإن المسن عانى من أمراض مزمنة وتوفي في أحد الأقسام المخصصة لمرضى كورونا.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى نهريا، بأن 75 مريضا يرقدون في أقسام كورونا، بينهم 33 بحالة خطيرة و25 بحالة متوسطة أما الآخرين بحالة طفيفة.

هذا، وتعتبر هذه الوفاة الأولى في يركا إثر فيروس كورونا وهي تضاف إلى عشرات الضحايا في البلاد والمجتمع العربي.