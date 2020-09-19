نيويورك: مقتل شخصين وإصابة 14 في إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الشرطة الأميركية، اليوم السبت، مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين إثر إطلاق نار في حفل بولاية نيويورك الأميركية.
وقال قائد الشرطة، مارك سيمونز، في مؤتمر صحافي، إن رجلا وامرأة قتلا في حادثة إطلاق النار التي وقعت في مدينة روشستر، وأصيب 14 آخرون تم نقلهم إلى مستشفيين بالمدينة.
وأوضح أن الجروح التي أصيب بها الجرحى غير مهددة لحياتهم، حسبما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
ونقلت الوكالة الأميركية عن شاهد عيان من مسرح الجريمة: "إنها حقا مأساة ذات أبعاد أسطورية". وأطلقت الشرطة تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث.
وتأتي حادثة إطلاق النار في أعقاب حادثة أخرى هزت المدينة عندما توفي رجل أسود يدعى دانييل برود في ولاية نيويورك بعد أن ألبسته الشرطة غطاء وجه، ودفعت وجهه في اتجاه الأرض لمدة دقيقتين، بحسب ما أظهر مقطع فيديو.
وكان دانيال برود البالغ من العمر 41 عاما، يعاني مشكلات تنفسية عندما أوقفته الشرطة في شهر مارس/ آذار وقيدت حركته وألبسته غطاءً واقيا مصمما لحماية عناصر الشرطة من بصق الموقوفين.
ومات دانيال في وقت لاحق جراء الاختناق، لكن قصته لم تظهر للعلن قبل أن تعلن أسرته عنها في مؤتمر صحافي، خلال الشهر الجاري.
ووقعت وفاة دانيال قبل شهرين من حادث مقتل جورج فلويد في مايو/ أيار عندما جثا شرطي أبيض بركبته على رقبة فلويد لنحو ثماني دقائق في ولاية مينيسوتا. وهي الواقعة التي أثارت احتجاجات مناهضة للعنصرية حول العالم.
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