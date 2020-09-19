السجن 12 عامًا بحق طبيب أسنان عالج مرضاه خلال وقوفه على "هوفوربود"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حكم على طبيب أسنان أميركي بالسجن 12 عاما بتهمة تعريض حياة الآخرين للخطر وارتكاب عمليات تزوير مع شركات التأمين، بعدما ظهر في تسجيل مصور وهو يعالج مريضة وقوفا على لوح "هوفربورد" الكهربائي.

ويبيّن الفيديو طبيب الأسنان، سيت لوكهارت، واقفا على لوح "هوفربورد" الكهربائي، وهو جهاز يتيح التنقل تلقائيا عبر الوقوف على منصة متحركة على عجلتين، ويستخرج سنا من فم امرأة تبدو تحت أثر التخدير ثم يتحرك داخل الغرفة على لوحه رافعا يده للاحتفال.

لكن هذا "الإنجاز" لم يرُق للهيئات القضائية في ولاية ألاسكا الأميركية التي حكمت عليه أخيرا بالسجن عشرين عاما، بينها ثماني سنوات مع وقف التنفيذ، وبدفع غرامة قدرها 2.2 مليون دولار.

ونقل بيان أصدرته السلطات القضائية المحلية عن القاضي الناظر في القضية قوله إن التسجيل المصور "الذي اشتُهر فيه لوكهارت خصوصا ليس الجانب الأكثر خطورة في هذه القضية".

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فقد دين طبيب الأسنان البالغ 35 عاما بست وأربعين تهمة بينها مزاولة مهنة طب الأسنان بصورة غير قانونية واختلاس أموال وعمليات تزوير.

وأوضح القضاء في ولاية ألاسكا أن لوكهارت "كاد يقضي على مرضى كثر من خلال إجراء آلاف عمليات التخدير من دون موافقة (المرضى) ولا تلقي تدريب" ملائم لهذه الغاية.

وأبدى طبيب الأسنان أسفه قبيل النطق بالحكم في حقه. وقال في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية "لا أستطيع أن أحدد بدقة متى بدأت أنحرف عن المسار الصحيح". وأضاف "كان في إمكاني ومن واجبي التحلي بانضباط أكبر".