شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تتوعد واشنطن بعد حظر "تيك توك" و"وي تشات" والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الصين اليوم السبت الإجراءات التي اتخذتها واشنطن ضد تطبيقي الهاتف المحمول الصينيين "تيك توك" و"وي تشات" المقرر أن تدخل حيز التنفيذ غدا الأحد، وذلك بإزالة البرنامج من متاجر التطبيقات الأمريكية.

وردا على سؤال أحد الصحفيين، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن هذه الخطوة "تضر بشكل خطير بالحقوق القانونية للشركات المعنية وتعطل النظام الطبيعي للسوق".

وقال المتحدث إن الولايات المتحدة استهدفت "مطاردة وقمع" الشركات "دون أدلة" وحث واشنطن على "نبذ سلوك التنمر والكف فوراً عن أفعالها"، محذرا من أن بكين سترد "بالإجراءات اللازمة" لحماية المصالح الصينية.