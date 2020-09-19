شكرا لقرائتكم خبر عن بكين تتوعد واشنطن بعد حظر "تيك توك" و"وي تشات" والان نبدء بالتفاصيل
وردا على سؤال أحد الصحفيين، قال متحدث باسم وزارة التجارة الصينية إن هذه الخطوة "تضر بشكل خطير بالحقوق القانونية للشركات المعنية وتعطل النظام الطبيعي للسوق".
وقال المتحدث إن الولايات المتحدة استهدفت "مطاردة وقمع" الشركات "دون أدلة" وحث واشنطن على "نبذ سلوك التنمر والكف فوراً عن أفعالها"، محذرا من أن بكين سترد "بالإجراءات اللازمة" لحماية المصالح الصينية.
كانت هذه تفاصيل خبر بكين تتوعد واشنطن بعد حظر "تيك توك" و"وي تشات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.