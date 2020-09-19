ألمانيا / 1916 إصابة جديدة بكورونا وعدد المصابين يتجاوز 267 ألفًا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد بواقع 1916 حالة ليصل الإجمالي إلى 267773.

وأظهرت البيانات إرتفاع عدد حالات الوفاة إلى 9378 بعد تسجيل سبع وفيات جديدة.

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رويترز