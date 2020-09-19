بني ملال.. السلطات تسمح للقاعات الرياضية باستئناف نشاطها من جديد

قررت السلطات المحلية، أمس الجمعة، السماح للقاعات الرياضية في بني ملال باستئناف نشاطها، بعد إغلاق دام أزيد من ستة أشهر، بسبب جائحة كورونا، وارتفاع الإصابات في إقليم بني ملال.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن السلطات قررت السماح للقاعات الرياضة بإعادة فتج أبوابها، بعدما كانت قد أغلقت للحد من انتشار فيروس كورونا في بني ملال.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه سيسمح للقاعات بالعمل، ابتداءً من اليوم، مع تحديد وقت الاغلاق في التاسعة مساء، والالتزام بجميع التدابير الاحترازية.

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وكان أصحاب القاعات الرياضة، والمدربون الرياضيون قد نظموا، الأسبوع الماضي، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية جهة بني ملال – خنيفرة، لتعبير عن معاناتهم اليومية لأزيد من ستة أشهر، وتأزم أوضاعهم المادية، والاجتماعية.

وسبق لسلطات الولائية في مدينة بني ملال، الأسبوع الماضي، أن قررت التخفيف من التدابير الاحترازية، التي تم اتخاذها كإجراءات استباقية للسيطرة، والحد من تفشي وباء كوفيد -19، بعدما تصاعدت الحالات المصابة بفيروس كورونا، خلال الشهر الماضي.

ومددت السلطات أوقات إغلاق المقاهي إلى غاية الثامنة مساء عوض السادسة مساء، فيما تم تحديد أوقات إغلاق محلات القرب في الثامنة مساء عوض السادسة مساء، بالإضافة إلى فتح محلات الحلاقة بعد الحصول على رخصة تسلم من طرف السلطات المحلية، بعد إجراء المشتغلين لفحوصات تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا.