مغني الراب “حليوة” يوقع على ميثاق فلسطين تنديدا بالتطبيع الإسرائيلي العربي

أعلن مغني الراب “حليوة”، انضمامه إلى حملة التوقيع على “ميثاق فلسطين”، ردا على إعلان دول عربية إقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

ونشر حليوة، عبر حسابه على أنستغرام، وثيقة توقعيه على الميثاق، وكتب:”إيمانا مني بعدالة القضية الفلسطينية، والتزاما بمسؤوليتي تجاهها فإني أتشرف بالتوقيع على ميثاق دولة فلسطين، الذي من خلاله أؤكد فيه على أن فلسطين دولة عربية محتلة وتحريرها واجب والكيان الصهيوني كيان محتل، وعنصري مغتصب لمسجدنا الأقصى ولأرض فلسطين والتطبيع بكل أشكاله خيانة”.

وأطلقت منظمات عربية، مناصرة للقضية الفلسطينية، حملة التوقيع على “ميثاق فلسطين”، وتجاوز عدد الموقعين عليه مليون شخص، الذين عبروا، من خلاله، عن رفضهم التطبيع الإماراتي البحريني مع إسرائيل.

وأعلن مارك ميدوز، السكرتير الخاص للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجود 5 دول أخرى تفكر بجدية في تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، موضحا وجود 3 في الشرق الأوسط، واثنتين من خارج المنطقة، من دون ذكر اسم أي بلد منهم.