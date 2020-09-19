شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يفشل في عزل رئيس بيرو والان نبدء بالتفاصيل
ولم يتمكن الكونجرس من حشد 87 صوتا من أصل 130 كانت ضرورية لإجبار فيزكار على التنحي عن منصبه على أساس عدم الأهلية الأخلاقية الدائمة.
وصوت 32 نائبا فقط لصالح اقتراح عزل الرئيس، وصوت 78 ضده وامتنع 15 عن التصويت.
ويواجه الرئيس اتهامات بأنه حاول عرقلة تحقيق في منح عقود حكومية تقدر قيمتها بنحو 50 ألف دولار لمغني.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان يفشل في عزل رئيس بيرو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.