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البرلمان يفشل في عزل رئيس بيرو

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نجا رئيس بيرو مارتن فيزكارا من تصويت على عزله في الكونجرس البيروفي يوم الجمعة، حسبما أفادت صحيفة "إل كوميرسيو" اليومية.

ولم يتمكن الكونجرس من حشد 87 صوتا من أصل 130 كانت ضرورية لإجبار فيزكار على التنحي عن منصبه على أساس عدم الأهلية الأخلاقية الدائمة.

وصوت 32 نائبا فقط لصالح اقتراح عزل الرئيس، وصوت 78 ضده وامتنع 15 عن التصويت.

ويواجه الرئيس اتهامات بأنه حاول عرقلة تحقيق في منح عقود حكومية تقدر قيمتها بنحو 50 ألف دولار لمغني.

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