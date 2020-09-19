جماهير تويتر تدعو للطائف بعد حريق اندلع في إحدى جبالها

قامت قوات الدفاع المدني في مدينة الطائف بإطفاء حريق اندلع في جبل عمد بمركز ثقيف جنوب الطائف، امتد على غابات تحيط بالجبل. وقال الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر»: «ما زالت عمليات إخماد الحريق والسيطرة عليه مستمرة ولا توجد إصابات ولله الحمد». نايف الحربي قال " اللهم اخمد النيران واعطي الطائف الهدوء و السلام"، ونورا كتبت " بردًا وسلامًا يا أهل الطائف". " بردًا وسلامًا يا أهل الطائف". منذر آل الشيخ مبارك كتب " حفظ الله #الطائف عابر يمر ولايضر بإذن الله تعالى"، عبادي المطيري كتب " تذكرت هذا المقطع فيديو لامرأة تحاول شق طريقها خلال الحرائق الهائلة المشتعلة في غابات كاليفورنيا إستغفروا .. وتذكرو قوله تعالى Advertisements :( وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون )". شهد كتبت " للهم احفظ الطائف واهلها من كل شر اللهم لا ترينا فيها وفي اهلها مكروهاللهم واجعله برداً وسلاما". ماجد " اللهم إنّا استودعناك الطائف واهلها ، برداً وسلاماً ان شاء الله". سعود محمد عبد الله الفيصل قال " للهم احفظ الطايف وأهلها من كل مكروه"، فيصل العتيبي كتب " اللهم رب السحاب و الأمطار أنزل من السماء ماءً يخمد هذه النار عاجلًا غير آجل".

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