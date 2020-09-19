أمريكا.. أكثر من 43 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 19 سبتمبر 2020 10:17 صباحاً - منذ 36 دقيقة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن تسجيل 43,468 إصابة مؤكدة و 839 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية .

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 6,656,799 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 197,116 حالة وفاة.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا بوفيات وإصابات فيروس كورونا .

وتم تسجيل أكثر من 30 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد منذ ظهوره لأول مرة أواخر شهر ديسمبر الماضي في مدينة ووهان الصينية ، بالإضافة لأكثر من 945 حالة وفاة .

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وأعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء الأرقام المرتفعة حول العالم التي بات يتم تسجيلها ، في ظل حالة الغموض التي تحيط بالاقتراب من الوصول إلى لقاح فعال ضد الفيروس القاتل .

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اللّقاح المضاد لكوفيد-19، سيكون متوفراً للطرح خلال 24 ساعة فقط، من اعتماده من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي من البيت الأبيض، الجمعة، إنّ إدارته نجحت بصناعة أكثر من 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكوفيد-19، الذي سيُقدَّم قبل نهاية العام الحالي، فيما سيُوفَّر مئات الملايين من الجرعات بصورة شهرية، ليحصل المواطنون الأمريكيون كافة على اللقاح.

وأضاف: “إنّ هذا التطوّر التاريخي الذي أحرزناه في تصنيع لقاح في فترة زمنية قياسية، لم يحدث في تاريخ أي دولة، حيث إنه منذ شهر يناير الماضي كان آلاف الأطباء الأميركيين يعملون على مدار الساعة، وأجروا الكثير من التجارب السريرية من أجل ضمان سلامة اللقاح”.