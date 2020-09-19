شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة وزير المالية الفرنسي بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 19 سبتمبر 2020 أكد وزير المالية الفرنسي برونو لو مير "الجمعة" أن نتائج الاختبار بشأن إصابته بمرض كوفيد-19 جاءت إيجابية، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال لو مير على "تويتر" إنه لم تظهر عليه أعراض المرض الذي يسببه فيروس كورونا المستجد رغم النتيجة الايجابية للفحص .

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