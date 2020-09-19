- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل
السبت 19 سبتمبر 2020
أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 18 سبتمبر أيلول نزولا من 32 حالة في اليوم السابق.
وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 24 حالة جديدة خالية من الأعراض ارتفاعا من 20 في اليوم السابق.
ولا تسجل الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة بالفيروس.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85269، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.