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الصين تسجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 19 سبتمبر 2020

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم السبت تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 18 سبتمبر أيلول نزولا من 32 حالة في اليوم السابق.

 

وذكرت اللجنة في بيان أن كل الحالات الجديدة وافدة من الخارج مضيفة أنها رصدت أيضا 24 حالة جديدة خالية من الأعراض ارتفاعا من 20 في اليوم السابق.

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ولا تسجل الصين حالات العدوى الخالية من الأعراض إصابات مؤكدة بالفيروس.

 

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بكورونا في الصين حاليا 85269، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4634.

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