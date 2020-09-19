بحكم السرطان.. وفاة "غينسبورغ" القاضية بالمحكمة العليا الأمريكية

أعلنت المحكمة الأمريكية العليا، السبت، وفاة القاضية روث بادر غينسبورغ التي تعد أيقونة تقدمية وأبرز قضاة المحكمة عن عمر يناهز 87 عاما بعد أن خسرت معركتها مع سرطان البنكرياس.



وغينسبورغ الليبرالية وثاني سيدة يتم تعيينها في هذا المنصب، توفيت "هذا المساء محاطة بعائلتها في منزلها في واشنطن"، وفق بيان المحكمة.

ولعبت غينسبورغ دورا كبيرا في الدفاع عن حقوق حقوق المرأة في بداية حياتها المهنية، وكانت قوة تقدمية مؤثرة داخل المحكمة العليا كزعيمة لتحالف يميل إلى اليسار وسط غالبية محافظة من القضاة.

وقبل شهرين من الانتخابات الرئاسية، من المرجح أن تدفع وفاتها الرئيس دونالد ترامب إلى المسارعة لتعيين خليفة لها.



ويتوقع في حال تسمية ترامب لبديل أن تتم المصادقة عليه بسرعة قياسية في مجلس الشيوخ.





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وخدمت غينسبورغ المولودة في بروكلين في نيويورك عام 1933 في المحكمة العليا مدة 27 عاما.

وقال رئيس المحكمة العليا جون روبرتس وفق البيان "خسرت أمتنا عالمة حقوقية ذات قامة تاريخية".

وأضاف "فقدنا في المحكمة العليا زميلة نعتز بها. اليوم نحزن، ولكننا على ثقة بأن الأجيال القادمة ستتذكر روث بادر غينسبورغ كما عرفناها، مدافعة حازمة عن العدالة بلا كلل".

وأشاد ترامب بـ"الحياة الرائعة" التي قادتها غينسبورغ بعد أن وصله نبأ وفاتها من صحافيين خلال مشاركته في مهرجان انتخابي في مينيسوتا.

وأعلنت متحدثة باسم البيض انه سيتم تنكيس العلم الأمريكي تكريما للقاضية الراحلة.