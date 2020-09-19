أمام مجلس حقوق الإنسان.. دول مجلس التعاون تواصل تجنيد المرتزقة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – جنيف



اكدت منظمة السلام الدولية ان دول مجلس التعاون الخليجي تواصل تجنيد ونشر المرتزقة لانتهاك حقوق الانسان.

وقالت متحدثة باسم المنظمة في بيان امام مجلس حقوق الانسان ان دول مجلس التعاون كثفت استخدام خدمات شركات عسكرية وامنية خاصة في الهجرة وادارة الحدود.

واضافت ان دول المجلس ارست هذه الممارسة لحماية مصالحها داخل حدودها وخارجها.

واشارت الى ان ابرز الامثلة على هذه الممارسات كانت في البحرين عام 2011 لقمع الاحتجاجات السلمية، وفي العدوان الحالي على اليمن.

وشددت المنظمة على ان هذه الانتهاكات تجري برعاية دول مثل اميركا وبريطانيا وفرنسا.